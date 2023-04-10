وفاة المستوطنة الثالثة المصابة في عملية الأغوار الجمعة الماضية

توفيت، ظهر اليوم الاثنين، مستوطنة إسرائيلية متأثرةً بجروحها التي أصيبت بعملية إطلاق النار التي وقعت في الأغوار يوم الجمعة الماضي.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه بمصرع المستوطنة يرتفع عدد القتلى فيها إلى 3.

والمستوطنة التي أعلن مصرعها، هي والدة القتليتين في نفس العملية.

وفي التفاصيل، أعلنت المصادر الطبية الصهيونية، عنوفاة المستوطنة التي أصيبت بجراح خطيرة في عملية إطلاق النار التي استهدفت سيارتها يوم الجمعة المنصرم، في منطقة الأغوار، وبذلك يرتفع عدد قتلى العملية إلى ثلاثة.

وقتلت مستوطنتان وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة، يوم الجمعة الماضي، في عملية إطلاق النار استهدفت سيارتهم في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في حينه، أن مستوطنتين شقيقتين (20 عاما) قتلتا، وأصيبت والدتهما (48 عاما) بجراح حرجة بعملية إطلاق نار في الأغوار شرق طوباس، وأنها أخليت بمروحية من المكان.