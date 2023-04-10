لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران أوائل مايو المقبل في موسكو، لوضع "خارطة طريق" لأجتماع قادة الدول الاربعة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:02
غش في رمضان.. اغلاق 11 منشأة وتوقيف 57 أخرى بالزرقاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني