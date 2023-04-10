رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور عمر الشديفات

عمان 10 نيسان(بترا)- نعى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وزير التَّعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الدكتور عمر الشديفات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد.

واستذكر رئيس الوزراء مناقب الفقيد وخدماته وإسهاماته في مختلف المواقع التي شغلها في القطاع العام وفي المجال الأكاديمي، إذ شغل مواقع أمين عام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي، وأمين عام مجلس التَّعليم العالي، ورئيس الجامعة الهاشميَّة، قبل أن يتولَّى منصب الوزارة.

وقدَّم الخصاونة باسم الحكومة أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، ضارعاً إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته ورضوانه.

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