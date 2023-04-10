موتوا بغيظكم.. الإعلام العبري يصف اليوم لقاء نصر الله بوفد حركة حماس أمس، كما لو أنه "وضع إصبعه في عين إسرائيل"
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جرينتش+2 01:06
رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور عمر الشديفات
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