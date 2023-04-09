نصر الله يستقبل وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة هنية



إستقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الل، اليوم الاحد، ه رئيس المكتب السياسي لحركة ‏حماس، إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري والوفد القيادي للحركة.

وقد جرى إستعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى، والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اضافة الى التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً، وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.

وكان هنية قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الخامس من نيسان (أبريل) الجاري على رأس وفد قيادي من حركة حماس.

بدوره، قال موقع “واللا” العبري تعقيبًا على اللقاء، إنه يأتي على خلفية تصاعد التوترات على كل الجبهات وإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل الخميس الماضي.

وأضاف أن “اللقاء يتزامن أيضًا مع أحداث المسجد الأقصى وتصعيد المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة والجاهزية”.

وأشار الموقع العبري إلى أنه “لايزال يصعب التصديق بأن إطلاق الصواريخ الخميس الماضي نفذ بدون علم وموافقة حزب الله”.