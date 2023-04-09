“حركة المسار الفلسطيني البديل” تنظم مظاهرة حاشدة في برلين، دفاعاً عن الأقصى والأسرى

في إطار فعالياتها الشعبية المُستمرة، نظّمت “حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل” و “شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى”، بالتعاون مع منظّمات أهلية وأممية، مُظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية (برلين)، “دِفاعاً عن القدس والأقصى ودَعماً لنهج المقاومة حتى العودة والتحرير”، بحسب بيان صدر عن الحركة

وقد تَقدَّمت صفوف المسيرة الحاشدة يافطات “الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء”، والأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورايات صامدون، وصور المثقف المشتبك الشهيد باسل الأعرج والأسير الكاتب وليد دقة الذي يصارع الموت والمرض والشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ 63، فيما رددت الجموع هتافات مؤيدة للمقاومة، ودعت إلى “وحدة الشعب والساحات في مواجهة العدوان الصهيوني، مؤكدة على تمسكها بحق العودة والتحرير والكفاح المسلح نهجاً ثورياً إستراتيجياً حتى زوال كيان الاحتلال من النهر إلى البحر ”

وقد أُلقيت كلمة قصيرة بإسم “شبكة صامدون”، ورسالة صوتية من القدس المحتلة و”الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء”، وكلمات قصيرة باللغتين العربية والالمانية. كما شاركت في المظاهرة قوى عربية وأممية ولجان المقاطعة في برلين.

بدورها جددت “المسار الثوري” دعوتها التجمعات الشعبية الفلسطينية والعربية وأنصار الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة “في التصدي لجرائم الكيان الصهيوني في القدس والأقصى”، داعية منُظّماتها وأنصارها للاستمرار ” الى كشف جرائم الكيان الصهيوني في مختلف الساحات والمواقع، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وإسناداً للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال”، بحسب مصادر الحركة.