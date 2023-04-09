الدفاعات السورية تتصدى، فجر اليوم الاحد، لعدوان إسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية في المنطقة الجنوبية
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حتى لا ننسى جرائم العدو الصهيوني.. احرار مصر يحيون الذكرى الـ53 لمذبحة مدرسة بحر البقر/ فيديو
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