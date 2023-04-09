الدفاعات السورية تتصدى، فجر اليوم الاحد، لعدوان إسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية في المنطقة الجنوبية
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جرينتش+2 04:05
تقرير.. “الموساد” شجّع الإسرائيليين على التظاهر ضد حكومة نتنياهو، و”البنتاغون” الأمريكي هو الذي فضح الطابق
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