معاريف: ارتفاع بنسبة 100% بأعداد اليهود الذين طلبوا تلقي "الدعم النفسي" وألتزموا بيوتهم، بعد تصاعد أعمال المقاومة
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جرينتش+2 07:05
عبد القادر الحسيني.. اليوم ذكرى استشهاده الـ 75 على رأس مقاتلي تنظيم “الجهاد المقدس” في معركة القسطل
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