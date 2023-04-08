خلاف حاد بين أليسا وأصالة على تويتر قد ينهي صداقتهما

اشتبكت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر موقع التدوينات “تويتر”، مع زميلتها اللبنانية إليسا التي طالبت اللاجئين السوريين في لبنان بالعودة إلى وطنهم.

وقد اعتبر الكثير من المغردين في تعليقاتهم على المشادة التي نشبت بين إليسا وأصالة، أن هذا الخلاف قد يشكل نهاية العلاقة الودية التي تجمع النجمتين.

وفي التفاصيل، فقد نشرت إليسا تغريدة تدعو خلالها اللاجئين السوريين العودة إلى وطنهم، قائلة: “حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري. وما بحياتي قلّلت احترام مع أي شعب، فكيف بالأحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟”.

وأضافت صاحبة اليسا: “ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودته لوطنه، لأنه وطن الإنسان كرامته. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لأوطانكن”.

ويبدو أن هذه التغريدة قد أثارت غضب أصالة نصري، التي ردّت عليها بأخرى، قالت فيها: “كلنا بالأرض لاجئين وما حدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا”.

وتابعت المغنية السورية: “بدّنا نرحم بعض لأنّه ما في شي عم يرحمنا. الدّنيا صعبة وظروف الناس صعبة وما حدا حاطط فوق راسه خيمة واللي اليوم مُتاح بكره ما بنعرف لو ممكن. وكفاية نتجزّأ خلّنا مرّة وحدة نتوحّد”.

وأكدت أصالة في تغريدة لاحقة، أن اختلافها بالرأي مع إليسا لا يعني أن العلاقة بينهما انتهت أو ما إلى ذلك، موضحة: “نختلف بالآراء ما بيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ”.

في المقابل، عادت إليسا بعد ساعات، لتغرد بالقول: “الحقيقة غريبة الناس كتير!! كيف الإنسان بيلغي كل شي حلو وبركز عا شي أصلا فاهمو غلط! على العموم مش مشكلتي. ليلة سعيدة”.

الخلاف بين أصالة وإليسا تصدّر حديث المغردين، حيث رأى بعضهم أنه قد يشير إلى انتهاء العلاقة بينهما، إذ غرّد أحدهم قائلاً: “أصالة ترد على صديقتها إليسا.. وبعتقد لهون انتهت العلاقات بينهم”.

في المقابل، اعتبر آخرون أن كل فنانة لها وجهة نظر عبّرت عنها، مطالبين بعدم تضخيم هذا الاختلاف في الرأي، “كل وحدة ولها وجهة نظر بس يا ريت الفانز ما يدخلوا بعلاقتهم”.