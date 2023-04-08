معاريف: ارتفاع بنسبة 100% بأعداد اليهود الذين طلبوا تلقي "الدعم النفسي" وألتزموا بيوتهم، بعد تصاعد أعمال المقاومة
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جرينتش+2 07:04
خلاف حاد بين أليسا وأصالة على تويتر قد ينهي صداقتهما
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