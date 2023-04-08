عملية الدهس في تل ابيب تفضح ارتباك أمن العدو وتناقض رواياته، جراء تصاعد الاعمال الفدائية داخل كيانه وفي الضفة
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بتأثير الاتفاق الإيراني – السعودي.. جماعة الحوثيين تكشف عن تفاهمات مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن
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