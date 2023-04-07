قتيل و9 إصابات في عملية دهس وإطلاق نار في قلب تل أبيب ليل اليوم الجمعة.. واستشهاد المنفذ الفلسطيني/ فيديو
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جرينتش+2 12:30
وفقاً لوكالة “رويترز” .. وفد سعودي – عُماني يلتقي الحوثيين في اليمن، واتفاق محتمل لوقف إطلاق النار قبل عيد الفطر المقبل
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