مقتل مستوطِنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار على سيارة قرب أريحا بغور الأردن.. وفرار المنفذين/ فيديو

أفادت وسائل عبرية، اليوم الجمعة، بمقتل مستوطنتين إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار وقعت عند مفترق الحمرا القريب من أريحا بغور الأردن.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، أنه خلال عملية إطلاق نار بغور الأردن، قتلت مستوطنتان وأصيبت ثالثة، في وقت فر منفذو العملية.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن قوات كبيرة هرعت للمكان، وبدأت عملية ملاحقة لمنفذي العملية التي كان يعتقد في البداية أنه حادث سير.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملية أمنية خطيرة وقعت هذا الصباح أسقطت عددا من القتلى والجرحى، في وقت قامت مروحيات الجيش الإسرائيلي بالبحث عن منفذي العملية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن المستوطنتين في العشرينيات من عمرهما، في حين تخطت المستوطنة الثالثة المصابة الأربعين من عمرها، وهي مصابة بإصابة خطيرة جدا.

وأوضحت القناة العبرية الـ 13 أن الفرق الطبية في مستشفى هداسا التي نقلت إليها المصابة الإسرائيلية تحاول إنقاذها بأي شكل، موضحة أن حالتها خطيرة جدا.

🔴 *عاجل|* وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجراح بعملية إطلاق نار في الأغوار pic.twitter.com/lgOwq5zRsE — وكالة صفا (@SafaPs) April 7, 2023

שתי נשים בשנות ה-20 לחייהן נרצחו ואישה כבת 40 נפצעה קשה בפיגוע ירי בצומת חמרה בצפון בקעת הירדן. מצוד אחר המחבלים שנמלטו מהמקום https://t.co/EFlgSQx8rO

(צילום: מד"א) pic.twitter.com/FgVZAhWS2g — ערוץ 7 (@arutz7heb) April 7, 2023