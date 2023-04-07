مقتل مستوطِنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار على سيارة قرب أريحا بغور الأردن.. وفرار المنفذين/ فيديو
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جرينتش+2 03:47
قراءة في أسباب المناوشات “المحدودة والمحسوبة” بين محور المقاومة شمالاً وجنوباً، وبين العدو الصهيةني
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