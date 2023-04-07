قتيل و9 إصابات في عملية دهس وإطلاق نار في قلب تل أبيب ليل اليوم الجمعة.. واستشهاد المنفذ الفلسطيني/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:30
قتيل و9 إصابات في عملية دهس وإطلاق نار في قلب تل أبيب ليل اليوم الجمعة.. واستشهاد المنفذ الفلسطيني/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني