قتيل و9 إصابات في عملية دهس وإطلاق نار في قلب تل أبيب ليل اليوم الجمعة.. واستشهاد المنفذ الفلسطيني/ فيديو

قُتل شخص وأُصيب 6 صهاينة آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، من جراء عملية إطلاق نار ودهس، نُفِّذت في مدينة تل أبيب، مساء اليوم، الجمعة، وتمّ “تحييد” منفذها.

ونُفِّذت العملية في مكانين على الأقل في تل أبيب، وأُصيب فيها 7 أشخاص، أُقرت وفاة أحدهم في المكان، بعد فشل محاولات طواقم الإنقاذ، الإبقاء على حياته.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن “سلاح المنفذ بدائيّ الصنع”، مشيرة إلى أنه قد “تعطّل أثناء إطلاق النار”، ما حال دون استمرار استخدامه من قبل المنفذ، بحسب ما نقلت عن شهود عيان.

ومن بين المصابين الستة، شخص على الأقل مصاب بجراح حرجة، وآخران مصابان بجراح متوسطة، بالإضافة إلى إصابة اثنين بجراح طفيفة، بحسب ما أفادت التقارير الإسرائيلية.

وقد تم الاعلان عن مقتل سائح إيطالي وأصابة 6 إسرائيليين، مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار ودهس بمنطقتين مختلفتين بتل أبيب.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإنه تمت تصفية المنفذ من قبل الشرطة الإسرائيلية بعد أن انقلبت مركبته في ساحة كورنيش تل أبيب.

وأشارت إلى أن منفذ العملية تعرض للتصفية من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية التي كانت في المكان.

وفي أول رد من حركة حماس قال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانـوع:”أن عملية تل أبيب نوعية ووقعت في عمق الكيان الإسرائيلي وسبقها في الأغوار، لتدلل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال”.

وأضاف أن عمليات الرد على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمعتكفين تتصاعد وتتمدد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال وكنسه عن أرضنا.