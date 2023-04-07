عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

في قلقيلية، أصيب ستة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ستة شبان بالرصاص المعدني، نقل أحدهم إلى مستشفى في مدينة قلقيلية، بالإضافة لإصابة العشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة العشرات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، وسط ترديد الشعارات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

وفي طوباس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في وادي الفارعة، جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في كتفه الأيسر، نقل إثرها إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب أثناء توقفه على جانب الطريق لإصلاح عطل في مركبته، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة، واندلاع مواجهات.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالاختناق، تم تقديم العلاج لهم ميدانيا.