مقتل مستوطِنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار على سيارة قرب أريحا بغور الأردن.. وفرار المنفذين/ فيديو
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عدوان إسرائيلي استهدف 3 مواقع في لبنان و10 في قطاع غزة ليلة أمس وفجر اليوم الجمعة.. والمقاومة ترد/ فيديو
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