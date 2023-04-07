عاصي الحلاني: خسرت 10 ملايين دولار بأزمة البنوك اللبنانية/ فيديو

تحدث الفنان اللبناني عاصي الحلاني بمنتهى الصراحة عن طفولته، ورأيه في خلافات النجوم اللبنانيين، وحجم الثروة التي خسرها في أزمة المصارف بلبنان، وذلك خلال أحدث ظهور تلفزيوني له.

عاصي الحلاني، الذي حلَّ ضيفًا في برنامج “مراحل” مع الإعلامي السعودي علي العلياني، كشف أن حجم الثروة التي خسرها في البنوك اللبنانية تقدر بـ10 ملايين دولار، بعدما رفض اختيار نجم لبنان الأول من بين قائمة زملائه.

وتحدث الحلاني عن طفولته إبان الحرب الأهلية في لبنان، إذ تعرض للاختطاف لمدة يومين بعمر الـ16، تعرض خلالهما للضرب والتعنيف، ففي كل نصف ساعة كان يدخل عليه أحدهم ويضربه ببندقيته على ظهره بينما يديه مكبلتين إلى الوراء.

وأضاف أن العناية الإلهية أنقذته آنذاك، إذ تم الإفراج عنه لاحقا، في الوقت الذي ظن فيه أنه سيموت.

وعن المقارنة بينه وبين نجم جيله الفنان وائل كفوري، أوضح أن لا مقارنة بينهما، نظرا لاختلاف اللون الغنائي الذي يقدمه كل منهما، مبينا أنهما لا يشبهان بعضهما البعض في نمط الغناء.

ونفى كذلك ما أشيع عن وجود خلاف بينه وبين الفنان ملحم زين، مشددا على أن صداقة عائلية تجمعه به، وكان من أوائل من دعموه في بداياته.

وتطرق الحلاني للحديث عن الخلاف القائم بين مواطنيه زياد برجي وإليسا حول ملكية أغنية “أنا وبس”، إذ أكَّد عدم معرفته بتفاصيل الخلاف، إلَّا أنه لا يمانع غناء الملحن للأغنية التي يقدمها للفنان حتى وإن طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيَّن أن هناك سوء تفاهم حاصل بين برجي وإليسا، ما دفعها لرفع دعاوى قضائية، وكان يفضل لو انتظر برجي وقتًا أطول لطرح أغنيته.

أما بالنسبة للخلاف بين ميريام فارس وفارس كرم، فتمنى الحلاني لو أن الموضوع لم يصل للقضاء والإعلام، إذ كان يود لو أن كرم تخطى الموضوع بمكالمة هاتفية دون اللجوء للسوشال ميديا، ولم تقدم ميريام على تصغير صورته في حال كانت الشائعات حقيقية.

وأعلن عاصي الحلاني عن استعداده لتقريب وجهات النظر بين فارس كرم وميريام فارس.

وحول الأغنية التي كانت له ومنحت لفنان آخر، كشف أنها “ما وعدتك بنجوم الليل”، إلَّا أن سيمون أسمر قرر تقديمها لزميله وائل كفوري.

وكشف الحلاني أنه قدم لحنًا للفنانة السورية أصالة نصري لمناسبة خاصة، حيث هاتفته وعرضت عليه كلمات الأغنية التي كتبتها، وطلبت منه منحها لحنًا يتماشى مع اللون الذي يؤديه وهو “الجبلي البدوي”.