لجان شعبية للدفاع عن المسجد الأقصى

إصابة 4 صهاينة جراء إطلاق الصواريخ تجاه الجليل، وجيش العدو يقصف أطراف جنوب لبنان ويحمّل "حماس" المسؤولية/ فيديو
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