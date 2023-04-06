تضامنا مع المرابطين في الاقصى.. مسيرة غاضبة بمخيم البقعة تردد شعار عبد الناصر: “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”

نفذ حشد واسع من اهالي مخيم البقعة، القريب من العاصمة عمان، مسيرة سلمية، في ساعة متأخرة من امس الاربعاء، تضامنا مع المرابطين والمعتكفين بالمسجد الاقصى .

وقد ندد المشاركون بالاقتحامات المستمرة من قبل المتطرفين الصهاينة للمسجد الاقصى والاعتداء الوحشية على المعتكفين .

وطالب المشاركون بطرد سفير الاحتلال من المملكة، واغلاق السفارة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل، وحل السلطة الفلسطينية .

كما اطلق المشاركون شعار الزعيم الخالد جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ورددوا هتافات وطنية ابرزها: خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية.. بالروح بالدم نفديك يا اقصى.

مخيم البقعة : فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية