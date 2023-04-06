المقاومة تُطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة فجر اليوم الخميس، وطائرات العدو تقصف موقعا وسط القطاع

غزة – أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمعتكفين فيه، واستهداف عدة أماكن في القطاع بصواريخ الطائرات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سبعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف والنقب الغربي بـ “رشقتين صاروخيتين”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء الغلاف و2 باتجاه البحر،لم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية”.

وكانت، وسائل الإعلام العبرية قد ذكرت فجر اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل التي تبعد حوالي 35 كم عن غزة.

وقال هاليل روزين مراسل القناة 14 العبرية: إنه تم رصد إطلاق 7 صواريخ من غزة جيث دوت صافرات الإنذار في بلدتي “فتيش” و”رنان” قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل والتي تبعد حوالي 40 كم عن قطاع غزة.

وبحسب المصادر العبرية، دوت صافرات الإنذار مجدداً في منطقتي “دوروت” و”حفات شيكميم” في النقب الغربي.

وعى الفور قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، موقعاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرة استطلاع بدون طيار استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً في المخيم، ما أدى إلى أضرار مادية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن الزوارق الحربية أطلقت أيضاً عدة قذائف صوتية تجاه شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت فجر أمس الأربعاء عدة مواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة ما ألحق خسائر مادية كبيرة بداخلها دون تسجيل إصابات.