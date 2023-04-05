تعطيل الموظفين المسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعطيل المسيحيين في جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ بمناسبة حلول أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشَّرقي.

وبموجب البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، ستكون عطلة المسيحيين يوم الأحد المقبل، الموافق للتَّاسع من نيسان 2023 بمناسبة أحد الشَّعانين، في حين ستكون العطلة ليومي الأحد والاثنين، الموافقين للسَّادس عشر والسَّابع عشر من نيسان 2023؛ بمناسبة عيد الفصح المجيد.

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