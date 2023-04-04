أحدهما جراحه خطيرة.. إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن جنوب "تل أبيب" صباح اليوم الثلاثاء، وأعتقال المنفذ/ فيديو
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وفق “صيغة ورقة البرسيم”!!! .. الأردن وألمانيا يعتزمان البناء على “صيغة العقبة” لتوفير الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين
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