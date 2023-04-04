تغيير شعار تويتر من “عصفور” الى “كلب”.. لماذا ؟

لاحظ مستخدمو تويتر تغيير شعار المنصة إلى “كلب” بدلا من أيقونة الطائر الأزرق الشهيرة.

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة عن السبب، راجت تكهنات بأن هذا التغيير يتعلق بالعملة الرقمية الشهيرة “دوج كوين” التي كان مالك تويتر، إيلون ماسك، قد دعمها لفترة طويلة.

وتظهر الأيقونة الجديدة صورة كلب من سلاسة شيبا-إينو، شعار “دوج كوين”.

وأدى هذا التغيير إلى ارتفاع قيمة العملة حوالي 30 في المئة، الاثنين، وفق موقع الإذاعة الأميركية العامة (ان بي آر).

وقال موقع “فوكس” إن هناك تكهنات بأن الخطوة مرتبطة بالدعوة القضائية التي يواجهها ماسك، وتتهمه بإدارة “عملية احتيال هرمية” للترويج للعملة، وتطالبه بدفع 258 مليار دولار.

وكان فريق ماسك القانوني طلب من المحكمة، قبل أيام، إسقاط الدعوى، نافيا التهم الموجهة ضده، وفق رويترز.

واكتسبت العملة، التي تأسست في 2013، شعبية خلال العامين الماضيين، وظهرت حملة إلكترونية منسقة لجعل العملة المعدنية تصل إلى دولار واحد، وهو ما لم يحدث، بل انهارت قيمتها.

واتهم محامو أشخاص استثمروا في العملة المشفرة ماسك بالاحتيال، بسبب تغريداته الداعمة للعملة الرقمية، وقالوا إنه تعمد رفع قيمتها إلى أكثر من 36000 في المئة على مدار عامين قبل تركها تنهار، وذلك بعد أن حقق أرباحا بمليارات الدولارات، على حساب المستثمرين الآخرين.