إيران تتعهد بمساعدة سوريا على تعزيز دفاعها الجوي ضد هجمات إسرائيل.. ولكن السؤال: متى ستفعلون ذلك ؟؟

قال مساعد الشؤون الدولية بوزارة الدفاع الإيرانية العميد حمزة قلندري، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع في طهران، مستعدة لمساعدة سوريا في تعزيز دفاعها الجوي ضد الهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، على هامش اليوم العالمي لإزالة الألغام، الذي يوافق 4 أبريل/نيسان من كل عام، وفق وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وكان الطيران الإسرائيلي قد هاجم الأراضي السورية مرة أخرى بالصواريخ الليلة الماضية، مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين على الأقل. وفي الأسبوع الماضي، تعرضت الدولة العربية للقصف ثلاث مرات.

وقال قلندري، متطرقا إلى تعاون إيران مع سوريا في مجال تطوير دفاعاتها الجوية: “النقطة التي ينبغي ألا تغفل هي أنه في السابق، كانت سوريا بلدا أعزل في مواجهة الضربات الجوية للكيان الصهيوني”.

واستدرك بقوله: “لكن في الوقت الراهن، يتم صد قدر كبير من الضربات الجوية من قبل الحكومة السورية”.

ومضى قائلا: “إننا نعتبر أنفسنا ملزمين بمساعدة الدول الصديقة مثل سوريا في مجال تمكين الدفاع الجوي ومواجهة الأهداف الجوية”.

وفي الآونة الأخيرة كثفت إسرائيل من هجماتها، ضد ما تسميه “التموضع الإيراني” في سوريا، وما تقول إنها محاولات إيرانية لتهريب أسلحة إلى “حزب الله” اللبناني.