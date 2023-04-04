إبداع رغم المعاناة.. الدراما السورية تؤكد حضورها بالموسم الرمضاني

على الرغم من الظروف الصعبة التى تعيشها سوريا، إلا أنها تمكنت من التواجد بقوة على خريطة الموسم الرمضانى ليس كضيف شرف اعتدنا تواجده كل عام، وإنما بأعمال تستحق المتابعة استطاعت أن تحوز على إعجاب الجمهور بعد مرور أول أسبوع من عرضها خلال الشهر الكريم.

مربى العز

يعد مسلسل «مربى العز» واحدًا من المسلسلات السورية الأهم هذا الموسم، كونه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية مثل عباس النورى وسوزان نجم الدين ومحمود نصر وأمل عرفة وخالد القيش ونادين تحسين بيك.

ونشهد خلال العمل الصراعات والخلافات التى كانت تحاك فى سبيل الحصول على زعامة الحارات، وما يترتب على ذلك من أحداث درامية ثقيلة ترصد خلالها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى شهدتها الحارة الدمشقية حينذاك.

ففى إطار درامى، يتناول العمل قصة ثلاث حارات مختلفة: الحارة السورية، الحارة الشامية، وحارة طبيعية، حيث يتم اكتشاف العلاقات العائلية والاجتماعية فيما بينهم، حيث يواجه شيخ الحارة العديد من المشكلات والتحديات التى يجب عليه التصدى لها.

وكان للعمل ردود فعل جيدة على مواقع التواصل الاجتماعى عقب عرض أولى حلقاته، ما دفع بطلته سوزان نجم الدين للتصريح بأن الأصداء على مواقع التواصل الاجتماعى أكثر من رائعة.

وأوضحت أن الدور من النوع السهل الممتنع فهو دور مركب وصعب ومليئ بالتحولات التى تزيده صعوبة، ولكنها تمكنت من تقديمه مع مخرجة العمل رشا شربتجى بأداء سلسل يصل للمشاهد، مشددة أنها دائما ما تميل لتلك الأدوار الصعبة والتى تكون تحد بالنسبة لها.

المسلسل من تأليف على الصالح، وإخراج المخرجة السورية ذات الأصول المصرية رشا شربتجى، التى سبق وعملت فى الدراما التلفزيونية المصرية حيث قدمت 3 مسلسلات هى: «أولاد الليل» 2007، «ابن الأرندلى» 2008، و«شرف فتح الباب» 2009.

العربجي

منذ طرحه مع بداية شهر رمضان، نجح مسلسل «العربجى» للنجم باسم ياخور، من تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تعلق المشاهدين بالقصة والأداء التمثيلى من جانب ياخور والنجم السورى سلوم حداد، وديما قندلفت، وآخرين.

فى مسلسل «العربجى» يؤدى النجم باسم ياخور دور عربجى يعمل فى نقل البضائع على عربة تجرها الأحصنة لإعالة عائلته، وهى إحدى المهن المعروفة قديما فى دمشق.

لكن ظلم أبوحمزة النشواتى، له يدخله فى صراعات معه ومع ابنه حمزة، ولكن حياته تنقلب تمامًا حين يقع فى حب امرأة «بدور» تعمل بتغسيل الموتى لكنها لا تبادله المشاعر نفسها، فيقرر فعل المستحيل للوصول إلى قلبها، ليترتب على ذلك كثير من التعقيدات والصراعات الوحشية.

وبين حقد «بدور»، وانتقام درية خانم – زوجة شقيق أبو حمزة- كيف سيواجه عبده المكائد؟ وهل سيبقى للحب من مكان فى ظل كل هذه الحروب؟. العمل من تأليف عثمان جحا وإخراج سيف الدين سبيعى، ويشارك فى بطولته سلوم حداد وديمة قندلفت وطارق مرعشلى وميلاد يوسف ونادين خورى وفارس ياغى ووائل زيدان.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد أشادوا بالعمل قائلين إنه يقدم البيئة الشامية بصورة مختلفة ويكسر صورة النمطية التى اعتدناها فى هذا النوع من الأعمال. الشخصيات فى حالة تنافس لفرض النفوذ، والتجاذبات بين قامات التمثيل باسم ياخور ‎وسلوم حداد ‎ونادين خورى ممتعة وجذابة، والعمل يحمل رؤية جديدة ويطرح القضايا بعيدا عن السطحية.

الزند: ذئب العاصي

يمكن القول بأن مسلسل «الزند: ذئب العاصى» للنجم تيم حسن، هو الأوفر حظا من بين الأعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان، بعد إشادات واسعة من جانب المتابعين منذ طرح أولى حلقاته.

تدور أحداث المسلسل فى عام ١٨٧٩ خلال فترة الاحتلال العثمانى للشام، فى المنطقة الجغرافية الواقعة بين سوريا ولبنان، وبالتحديد على ضفاف نهر العاصى، حول شخصية عاصى «تيم حسن»، الذى يرى والده يقتل أمام عينه دفاعا عن أرضه، وعندما يشتد عوده يقرر الانتقام لوالده والثأر له، ويعود إلى قريته بعد تأديته الخدمة العسكرية، فيجد نفسه فى مواجهة النورس باشا وما يملك من نفوذ وسلطة قوية.

العمل من بطولة تيم حسن ومنى واصف ودانا ماردينى وأنس طيارة وفايز قزق وطارق عبده ويحيى مهاينى، ومن تأليف عمر أبو سعدة، وهو تعاون جديد يُضاف إلى الشراكة الفنية الناجحة بين تيم حسن والمخرج سامر البرقاوى.

زقاق الجن

«زقاق الجن» مسلسل درامى اجتماعى، تدور أحداث العمل فى العاصمة دمشق وتستعرض مجموعة من الصراعات الاجتماعية بين أبطال العمل الذين يسكنون أحد الأزقة القديمة، فى إطار درامى يعكس شرور النفس البشرية ودواخلها. وتدور القصة حول «أبونذير» القاسى المستبد الذى يسعى للتحكم بحياة أفراد عائلته، دون أى اعتبار لما يسببه من آلام نفسية لهم، بينما يتضح وجود أسرار بحياته ويعود ماضيه لمطارته، والمسلسل من تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق، أما البطولة فلكل من أيمن زيدان وشكران مرتجى وأمل عرفة وعبدالمنعم عمايرى.

على جانب آخر، تعود مجموعة من الأعمال التليفزيونية السورية بأجزائها الجديدة، بما فى ذلك المسلسل الشهير «باب الحارة» فى الجزء الـ13، والجزء الثانى من مسلسل «كسر عضم 2: السراديب»، و«حارة القبة 3» الذى يستكمل القصص القديمة، إلا أن بعض الخطوط الدرامية الجديدة قد أضيفت إلى الحبكة بينما ألغيت أخرى ومن ثم سنلاحظ اختفاء نجوم وانضمام ممثلين جدد.

يأتى ذلك إضافة إلى مسلسل «مقابلة مع السيد آدم 2» من إخراج وتأليف فادى سليم، وفيه تستكمل أحداث الجزء الأول التى دارت فى إطار تشويقى يجمع بين الجريمة والإثارة، لنشهد محاولات الدكتور آدم لكشف المتسبب الحقيقى فى خطف ابنته ووفاتها ومن ثم اﻻنتقام منه، والمسلسل الخامس هو «صبايا 6» وهو الجزء السادس من الدراما الاجتماعية الكوميدية التى تتمحور حول 5 فتيات يعشن فى منزل واحد، لكن هذه المرة نراهن بعد أن خضن تجربة الزواج وصرن أمهات.

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