أحدهما جراحه خطيرة.. إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن جنوب "تل أبيب" صباح اليوم الثلاثاء، وأعتقال المنفذ/ فيديو
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جرينتش+2 01:01
أحدهما جراحه خطيرة.. إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن جنوب “تل أبيب” صباح اليوم الثلاثاء، وأعتقال المنفذ/ فيديو
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