أحدهما جراحه خطيرة.. إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن جنوب “تل أبيب” صباح اليوم الثلاثاء، وأعتقال المنفذ/ فيديو

القدس المحتلة – أفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في “ريشون لتسيون” جنوب “تل أبيب” وسط الكيان الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن جنديين أصيبا بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة، جراء عملية الطعن التي وقعت عند تقاطع “تسريفين”.

وقالت الصحيفة إن شرطة الاحتلال اصابت المنفذ واعتقلته، وتبين أنه من سكان الخليل، ويبلغ من العمر20 عامًا، بحسب ما ذكرت قناة ريشت كان العبرية.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن هناك أحد آخر برفقة المنفذ وفق التقديرات الأولية، وقد تم وقف عمليات التمشيط.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وصلت إلى مكان الحدث.

وتأتي عملية الطعن في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا ومقدساته على الأرض الفلسطينية كافة.

واستشهد أمس الاثنين مواطنان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، فيما تواصل “جماعات الهيكل” المزعوم حشد أنصارها من المستوطنين المتطرفين لتحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ”ذبح قرابين الفصح” العبري داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.