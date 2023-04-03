نتنياهو وغالانت (وزير الحرب المستقيل) يعلنان استمرار الهجمات، بدعوى منع نقل أسلحة إيرانية لسوريا ولبنان وغزة والضفة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يؤاف غالانت، مساء اليوم الإثنين، استمرار قواتهما في الهجمات التي تنفذ في عدة جبهات لمنع نقل أسلحة إيرانية لسوريا ولبنان وغزة وحتى الضفة الغربية.

وقال نتنياهو، في كلمة له خلال حفل أقيم في قاعدة تل نوف الجوية العسكرية، إن قواته تعمل خارج حدودها ضد كل من يدعم “الإرهاب” ويخطط لتدمير إسرائيل. وفق قوله، بالإشارة منه للضربات الأخيرة بسوريا.

وأكد نتنياهو الذي ظهر لأول مرة بجانب غالانت، منذ إعلان إقالته التي لم تسر المفعول بعد، على ضرورة إبقاء الجيش الإسرائيلي خارج الخلافات السياسية، مضيفًا: “نحتاج إلى الحفاظ على وحدتنا وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا ضد أولئك الذين يسعون إلى تدمير حياتنا”. وفق قوله.

وقال : “بدون الجيش… الإسرائيلي وقوات الأمن، لا توجد دولة إسرائيل، ومن أجل أن تكون هناك دولة إسرائيل، علينا الحفاظ على وحدتنا، وعلينا الحفاظ على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا”.

وأضاف نتنياهو: “أهم شيء، سأقوله بهذه الطريقة؛ هو ترك السياسة عند بوابة القاعدة العسكريّة، والتوحّد معًا لحماية أبديّة إسرائيل، ولذلك نحن هنا اليوم”.

من جانبه، اتهم غالانت، إيران التي وصفها بـ “الاخطبوط” بأنها تسعى لنقل الأسلحة باستمرار إلى غزة وسوريا ولبنان والضفة الغربية.

وقال: “”لدينا جيش قوي وعالي الجودة، يعمل ليل نهار في جميع الجبهات .. التهديدات ضدنا تهديدات كبيرة، تأتي من مصدر واحد – إيران التي ترسل أسلحتها الأخطبوط إلى غزة، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وتحاول تجنيد مدنيين من إسرائيل”.

وأكد على ضرورة أن يواجه الجيش الإسرائيلي هذه التهديدات بكل قوة وبشكل موحد.

وتأتي هذه التصريحات بعد وقت من تأكيد الجيش الإسرائيلي أن الطائرة التي أسقطها أمس شمال طبريا هي إيرانية الصنع.