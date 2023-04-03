وفق سياسة "فرّق تسد".. محمود عباس يُعزز موقف ماجد فرج في "معركة الخلافة" على حساب منافسه حسين الشيخ
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جرينتش+2 09:33
نتنياهو وغالانت (وزير الحرب المستقيل) يعلنان استمرار الهجمات، بدعوى منع نقل أسلحة إيرانية لسوريا ولبنان وغزة والضفة
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