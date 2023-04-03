استشهاد الشابين محمد أبو بكر، ومحمد الحلاق برصاص العدو، اليوم الاثنين، واعتقال شابين خلال اقتحام وسط نابلس/ فيديو

نابلس – استشهد شابان، صباح الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام واسع نفذته وسط نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيدين هما، محمد أبو بكر، ومحمد الحلاق، وكلاهما استشهدا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة لنابلس قبل أن تنسحب منها سريعًا، وتركزت لاحقًا عمليتها في أحياء المخفية وفطاير وشارع تل، وسط المدينة والتي تركزت فيها العملية العسكرية.

وأطلق مقاومون النار تجاه تلك القوات، كما أطلقت العديد من العبوات المحلية “أكواع”.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نضال طبنجة، وعز الدين طوقان، من منزليهما من فطاير والمخفية، وصادرت هواتف نقالة منهما، وقامت بتكسير محتويات المنزلين.

وادعى موقع واي نت العبري، أن المعتقلين يشتبه بتورطهما في عملية إطلاق النار ببلدة حوارة جنوب نابلس منذ نحو أسبوع ونصف ما أدى لإصابة 3 جنود.

وفي التفاصيل، استشهد شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة للقوات المقتحمة.

وأفادت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال بعد وصولهما بحالة حرجة لمستشفيي نابلس التخصصي ورفيديا الحكومي.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما محمد الحلاق ومحمد أبو بكر.

وخلال اقتحام المدينة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مستشفى نابلس التخصصي؛ ما أدى لحدوث حالات اختناق.

وفي السياق، أوضح شهود العيان أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين خلال اقتحامها، وهما: عز الدين طوقان من حارة القريون داخل البلدة القديمة بعد أن فتشت منزله، ونضال طبنجة من شارع فطاير.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات بعدد كبير من الآليات العسكرية، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

من جهتها، قالت القناة السابعة العبرية، إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين خلال “عملية خاصة” استهدفت منفذي عملية حوارة، التي أدت لإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين الأسبوع الماضي.

📹 متابعة صفا | مصادر محلية: اعتقال شاب من منطقة شارع فطاير بنابلس pic.twitter.com/AV2SaPFjp1 — وكالة صفا (@SafaPs) April 3, 2023