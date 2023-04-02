نجل الفنان السوري قصي خولي يغني في عيد ميلاد والده/2 فيديو

احتفل العميد فارس، نجل الفنان السوري قصي خولي بعيد ميلاد والده، وهو ما شكّل مفاجأة بالنسبة للأخير، حيث وثق الأب مقطع فيديو تضمن العديد من اللقاءات المميزة التي جمعتهما مرفقة بأغنية خاصة بعيد الميلاد بصوت نجل قصي.

وقد نشر قصي خولي عبر حسابه الخاص في إنستغرام مقطع الفيديو الذي احتفل فيه نجله بعيد ميلاده، وقال في رسالته: “أنت روحي وضوء عيوني، الله يحميك ويحمي هذا الصوت، أحبك يا روحي”.

وأضاف الفنان: “كل سنة وأنت حبيبي وجانبي وسندي وحاضري ومستقبلي، شكرا على هذه النعمة التي أعطاني إياها الله، يا عميدي ويا فارسي أنت”.

وقد حظي الفيديو بتفاعل واسع بين الجمهور ومشاهير الفن، موجهين رسائل التهاني والمباركات بمناسبة عيد ميلاد قصي خولي الـ 47، كما أشادوا بابنه العميد فارس.

وعلقت الممثلة السورية كندة علوش بالقول: ” الله يحفظه ويحميه ويخليه ويفرحك فيه 🙏🙏❤️❤️❤️”.

وكتبت الفنانة عبير شمس الدين: ” يا عمري الله يخليلك ياه ويخليك بحياته بصحة وعافية”. وقال الفنان إسماعيل تمر: ” يا عيوني انا الله يحميه ويبعتلو ايام حلوة وتفرح فيه وتشوفو من انجح الناس”.

وكان نجوم مسلسل “وأخيرا” الذي يشارك في بطولته الفنان قصي خولي، رفقة الممثلة اللبنانية نادين نجيم، قد احتفلوا بعيد ميلاده في كواليس العمل الدرامي الذي تُعرض حلقاته ضمن دراما رمضان 2023.

وظهر خولي في مقطع فيديو وهو يقف إلى جانب زميلته في المسلسل الممثلة نادين نسيب نجيم، وكذلك نبيلة جاد الله، كما ظهر ناريغ ناربيكيان، خطيب نجيم، وهو يحتفل معهم، بالإضافة إلى مصفف الشعر عباس حمود، وآخرين من فريق العمل.

وقد بدا قصي بطل مسلسل “وأخيرا” سعيدا بهذه المفاجأة التي جرى التحضير لها في سرية من قبل فريق العمل؛ إذ ظهر في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يردد كلمات الشكر للأشخاص الذين حرصوا على إدخال البهجة إلى قلبه.

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