انتصار سوري مؤزر.. السعودية تعتزم دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية، ولقاء بينه وبين السيسي أواخر الشهر الجاري
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نجل الفنان السوري قصي خولي يغني في عيد ميلاد والده/2 فيديو
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