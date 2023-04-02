انتصار سوري مؤزر.. السعودية تعتزم دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية، ولقاء بينه وبين السيسي أواخر الشهر الجاري
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مضيفتان تقاضيان سعد الحريري، أمام محكمة في نيويورك، بتهمة “الاعتداء الجنسي” على متن طائرته الخاصة.. ومكتبه ينفي
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