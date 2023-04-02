صحيفة أمريكية تتحدث عن لقاء بين السيسي والأسد، وإعادة العلاقات الدبلوماسية المصرية – السورية، أواخر الشهر الجاري

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر إن مصر وسوريا تجريان محادثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية وعقد لقاء محتمل بين الرئيسين المصري والسوري أواخر الشهر الجاري.

وبحسب المصادر، فقد يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد في أواخر أبريل، بعد نهاية شهر رمضان، منوهة بأنه لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع بعد.

وقد وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمس السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية. وهذه أول زيارة لوزير خارجية سوري لمصر منذ 2011.

وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري والمقداد اجتماعا ثنائيا مغلقا، ثم جرت مفاوضات بين وفدي البلدين. واتفق الوزيران على تكثيف قنوات الاتصال بين البلدين.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد زار دمشق في فبراير الماضي، “بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة في المحنة الإنسانية الراهنة”.