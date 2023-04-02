صحيفة أمريكية تتحدث عن لقاء بين السيسي والأسد، وإعادة العلاقات الدبلوماسية المصرية - السورية، أواخر الشهر الجاري
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“الشاباك” الإسرائيلي يزعم اعتقال ناشط حمساوي خطط لتنفيذ عملية
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