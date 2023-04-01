وزير الخارجية المصري والسوري يتفقان على تكثيف قنوات التواصل بين القاهرة ودمشق على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة
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جرينتش+2 06:18
وزير الخارجية المصري والسوري يتفقان على تكثيف قنوات التواصل بين القاهرة ودمشق على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة
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