الوزيران شكري والمقداد يتفقان على تكثيف قنوات التواصل بين مصر وسوريا على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة
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جرينتش+2 11:11
مؤكداً ان استدعاء النساء أمنياً لا يليق بالأردن.. العضايلة يطالب بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين مع اقتراب الانتخابات
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