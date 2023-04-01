استشهاد الشاب محمد العصيبي، قبيل منتصف الليل، برصاص قوات العدو، عند أحد الابواب المؤدية للمسجد الأقصى/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:29
باحث اسرائيلي: سموتريتش وبن غفير يعتبران الأردن إسرائيل، فماذا سيحدث لنا لو انسحب الجيش الاردني عن حدودنا؟/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني