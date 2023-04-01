الوزيران شكري والمقداد يتفقان على تكثيف قنوات التواصل بين مصر وسوريا على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة
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جرينتش+2 11:10
إصابة 3 جنود صهاينة إثر عملية دهس قرب الخليل، واستشهاد المنفذ
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