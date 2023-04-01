إصابة 3 جنود صهاينة إثر عملية دهس قرب الخليل، واستشهاد المنفذ

أصيب 3 جنود إسرائيليين، مساء اليوم السبت، جراء عملية دهس نفذت ضد مجموعة من الجنود عند نقطة عسكرية قرب الخليل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن حالة اثنين من المصابين وصفت بالخطيرة، والثالث متوسطة.

وأشارت إلى أنه تم اطلاق النار على المنفذ الشاب محمد رائد نايف برادعية (23 عاماً)،وتحييده، ما أدى الى استشهاده،

وفي التفاصيل، استشهد شاب، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد رائد نايف برادعية (23 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب الشاب برادعية، الذي كان يقود مركبته قرب بلدة بيت أمر، وأصابوه بجروح حرجة وتركوه ينزف ومنعوا مركبات الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان، إلى أن ارتقى شهيدا.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد برادعية من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وزعمت سلطات الاحتلال أن ثلاثة من جنودها أصيبوا بجروح، اثنين منهم بحالة خطيرة، في عملية دعس نفذها فلسطيني قرب مفترق التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

وبارتقاء الشاب برادعية، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 92 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من قرية حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

شاهد| تكبيرات الشبان ابتهاجاً بالعملية بالقرب من مكان عـملية الدهس والتي أدت لإصابة ثلاثة من جنود الاحتلال قرب بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/lMYTVZRMJ1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 1, 2023