استشهاد الشاب محمد العصيبي، قبيل منتصف الليل، برصاص قوات العدو، عند أحد الابواب المؤدية للمسجد الأقصى/ فيديو
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أجواء باردة نسبيًا اليوم السبت، ومشمسة لطيفة غدًا وبعده
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