ربع مليون فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة/ فيديو

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

أدى ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة، رغم عراقيل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 250 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وعراقيله.

وقد امتلأت ساحات الأقصى ومصلياته بالمصلين الذين توافدوا منذ وقت مبكر من أحياء القدس وأراضي 48 والضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال انتشرت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وعرقلت وصول المصلين من الضفة إلى القدس المحتلة.

وقد حشدت شرطة الاحتلال نحو ألفين من عناصرها في أنحاء المدينة خصوصا في البلدة القديمة ومحيطها، كما عزز جيش الاحتلال وجوده على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية والقدس.

واحتشد مئات الفلسطينيين قرب حاجز 300 العسكري شمال بيت لحم في طريقهم لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتلال.

وأقدم مستوطنون على قطع طريق حافلات لمحاولة منعها من التوجه للقدس والصلاة في المسجد الأقصى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقمها الجمعية في القدس، مبينة أنها منعت إدخال سيارات الإسعاف الصغيرة من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى.

وأشارت أيضًا إلى تأخير طواقمها من الدخول وفحصهم على بوابات المسجد الأقصى، وإعاقة حركة سيارات الإسعاف في محيط البلدة القديمة ومنعها من الوصول إلى بعض المناطق عبر الحواجز المنتشرة.

يذكر أنه قبيل شهر رمضان، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار؛ فرضت سلطات الاحتلال الحصول على تصريح صلاة للوصول إلى القدس على الرجال من 45 إلى 55 عاما.

ولا تشمل هذه الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، إذ يحظر الاحتلال وصولهم إلى القدس إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة، حيث​​​أعلن منسق أعمال الاحتلال أنه سيُسمح لعدد محدود من الفلسطينيين من القطاع بدخول القدس. وسيشمل ذلك الرجال ممن تجاوزوا 55 عاما والنساء ممن تجاوزن 50 عاما.

تغطية صحفية: "إستمرار عرقلة دخول الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك". pic.twitter.com/AysOCiypK7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 31, 2023

تغطية صحفية: " مستوطنون يقطعون طريق الحافلات المتجهة إلى المسجد الأقصى المبارك". pic.twitter.com/6N0Sk9pzij — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 31, 2023

أوقاف القدس: 250 الف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/BkUZN056d0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 31, 2023