الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في ريف دمشق فجر اليوم الجمعة

دمشق- سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا إنه “في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها وأن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية “.

ويأتي هذا العدوان بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح أمس الخميس، عن إصابة عسكريين اثنين نتيجة عدوان إسرائيلي على محيط دمشق.