ربع مليون فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة/ فيديو
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جرينتش+2 01:13
استجابة لنداء “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”.. وقفات في 30 مدينة لإحياء “يوم الأرض” الفلسطيني
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