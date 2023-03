أنصار ترامب ينزلون إلى الشارع بولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، احتجاجاً على اتهامه بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية/ فيديو

تجمع أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالقرب من منتجع “مار-أ-لاجو” في مدينة بالم بيتش، بولاية فلوريدا، للاحتجاج على لائحة الاتهام الموجه لترامب.

وقام المحتجون برفع الأعلام واللافتات، فيما قاد آخرون سياراتهم مطلقين أبواقها احتجاجا على لائحة اتهام ترامب، بحسب قناة “WPEC” التلفزيونية.

يأتي هذا بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.

وقد رفض ترمب قرار توجيه الاتهام له في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية التي تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبَّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين.

وقال في بيان “هذه ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ”، مضيفاً “أعتقد أن هذه الملاحقة سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن”.

وأضاف “حتى قبل تأديتي اليمين رئيساً للولايات المتحدة، شارك الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون، أعداء الرجال والنساء الكادحين في هذا البلد، في حملة ملاحقة ضدي”.

وفي بيان من خمس فقرات صدر في غضون دقائق من انتشار الأنباء عن قرار الاتهام، تعهد ترمب الانتقام في وقت يخطط للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.

وقال “الديمقراطيون كذبوا وخادعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة اصطياد ترمب، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره – توجيه اتهام إلى شخص بريء تماماً، في تدخل فاضح في الانتخابات”.

وانتقد رون ديانتيس، المنافس الأبرز لترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 الرئاسية، توجيه الاتهام للرئيس السابق واصفاً الأمر بأنه “منافٍ للقيم الأميركية”.

وقال ديسانتيس حاكم فلوريدا حيث مقر إقامة ترامب إنه “لن يساعد في طلب تسليمه بالنظر إلى الظروف المشكوك فيها” للائحة الاتهام التي وصفها بأنها جزء من “أجندة سياسية”

ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، فقد دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.

وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، واتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة اتهام الرئيس السابق بالتشهير.

وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها “مصاريف قانونية”.

وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.

وقالت محامية ترامب، اليوم الجمعة، إن الأخير تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.

وأوضحت سوزان نيتشيليس، في بيان: “نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء” من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

ومن جانبها سارعت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، لاصدار بيان على خلفية توجيه هيئة محلفين كبرى في منهاتن اتهاما للرئيس ترامب بجريمة جنائية.

بيلوسي، التي قادت الديمقراطيين في مجلس النواب خلال عامين من رئاسة ترامب وشغلت منصب رئيسة المجلس في العامين الأخيرين من فترته الرئاسية، تجنبت ذكر اسمه.

وقالت بيلوسي في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “لقد تصرفت هيئة المحلفين على أساس الحقائق والقانون. لا أحد فوق القانون، وكل شخص لديه الحق في محاكمة لإثبات براءته. نأمل أن يحترم الرئيس السابق النظام بسلمية الذي يمنحه هذا الحق”.

HAPPENING NOW A couple dozen @realDonaldTrump supporters are protesting outside Mar-a-Lago. A supporter just said she hopes Trump “can see and feel the love and support.” #Trump #indictment #palmbeach pic.twitter.com/agGBePVyiW

— Troy Campbell (@TroyLeeCampbell) March 31, 2023