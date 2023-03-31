أحزاب قومية ويسارية تنظم مسيرة في عمان بمناسبة “يوم الأرض”

عمان – سبوتنيك

شارك أردنيون، اليوم الجمعة، في مسيرة، دعا إليها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والقوى الوطنية، والشخصيات المستقلة، بمناسبة “يوم الأرض” الفلسطيني.

وقد انطلقت المسيرة، من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان؛ وأكد المشاركون في شعاراتهم، انتصارهم للأردن ودعمهم للمقاومة الفلسطينية.

ودعا المشاركون إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان؛ ورفعوا شعارات تُذّكر بـ “يوم الأرض”، وتدعوا إلى حماية المقاومة الفلسطينية.

كما رفعوا شعارات تدعو إلى إلغاء كل الاتفاقيات، التي تربط الأردن مع إسرائيل، بدءا من اتفاقية “وادي عربة” (اتفاقية السلام مع إسرائيل)، بالإضافة لاتفاقية الغاز، وغيرها من الاتفاقيات، التي لا تلقى قبولا شعبياً أردنياً.

تجدر الإشارة إلى أن “يوم الأرض”، هو يوم يحييه الفلسطينيون، في 30 آذار/مارس، من كل عام، وتعود أحداثه إلى العام 1976، بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية، بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع، في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة.