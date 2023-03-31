أجواء باردة اليوم الجمعة، وارتفاع الحرارة تدريجياً غداً وبعده

عمان – تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة قطبية المنشأ، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية.

وتكون الأجواء اليوم باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة مع ساعات الفجر لسقوط زخات خفيفة من المطر على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة قد تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية نتيجة الغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة التي تشهد هطول مطري.

ويطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، وتسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 1، وفي مرتفعات الشراة 10 – 2، وفي مناطق البادية 18 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 5، وفي الأغوار الشمالية 21 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 12، وفي البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 23 – 13 درجة مئوية.

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