إصابة عسكريين سوريين أثنين جراء عدوان إسرائيلي غادر استهدف بالصواريخ محيط مدينة دمشق فجر اليوم الخميس
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جرينتش+2 01:48
في مثل هذا اليوم من عام 1976 .. هكذا ارتقى ستة شهداء فلسطينيين في “يوم الأرض”
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