خالد يوسف يُطلّق إخراج المسلسلات بعد مسلسل «سره الباتع»



أعلن المخرج المصري الشهير،خالد يوسف، إنه لن يكرر تجربة إخراج المسلسلات مرة أخرى، وذلك بعد إخراجه وتأليفه لمسلسل «سره الباتع»، الذي ينافس به حالياً ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وأضاف خالد يوسف، خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»: «مش ناوي أعمل دراما تليفزيونية تاني، المسلسل كان إطلالة مني على الجمهور في البيوت، وقدمت به إسهامي في الدراما التليفزيونية من وجهة نظري».

وأشار خالد يوسف، إلى أنه قدم المسلسل كأنه يقدم فيلمًا سينمائيًا، وليس بنسق الدراما التليفزيونية المعتادة، معقبًا: «قدمت العمل كنسق سينمائي والأمر أرهقني جدًا، لأن الـ30 حلقة تعني 16 ساعة ونصف أقدم بهم 5 أفلام، لو عملت 5 أفلام أحسن.. كده أنا اكتفيت ومبسوط».

ولفت خالد يوسف، إلى أنه استخدم نفس التقنية والإتقان الذي يتطلبه إخراج لقطة سينمائية في «سره الباتع»، موضحًا أنه استغرق وقتًا للعمل على كل لقطة في المسلسل، باعتبار ما يقدمه فيلمًا سينمائيًا طويلًا.

مسلسل “سره الباتع” مستوحى من رواية “سره باتع” للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

كما تضم قائمة أبطال المسلسل كلاً من احمد فهمي واحمد السعدني وحسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.