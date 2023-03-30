هكذا أحيت الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، اليوم الخميس، الذكرى الـ47 لـ"يوم الأرض" / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:55
خالد يوسف يُطلّق إخراج المسلسلات بعد مسلسل «سره الباتع»
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني