إصابة عسكريين سوريين أثنين جراء عدوان إسرائيلي غادر استهدف بالصواريخ محيط مدينة دمشق فجر اليوم الخميس
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حدث “غير مسبوق”.. السفارة الإيرانية في بغداد تدعو سفراء الأردن والسعودية والكويت وسوريا لحضور مأدبة إفطار رمضانية
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