تعمق الكتلة الباردة اليوم الخميس وغداً وسط رياح قوية مثيرة للغبار

عمان – تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6-7 درجات مئوية.

وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً بشكل عام، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول.

وتكون الأجواء يوم غد الجمعة، باردة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ يوم الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 3، وفي مرتفعات الشراة 11 – 2، وفي مناطق البادية 19 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 4، وفي الأغوار الشمالية 20 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 26 – 13 درجة مئوية.

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