أسماء المشمولين بالترقية من هيئة التدريس بجامعة البلقاء التطبيقية

قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية، برئاسة الأستاذ الدكتور احمد العجلوني، ترقية ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة، بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .

فقد قرر مجلس العمداء ترقية كلا من: الدكتور حفظي حافظ اشتية من كلية السلط للعلوم الإنسانية تخصص اللغة العربية إلى رتبة استاذ.. وترقية الدكتور وليد عمر عويس من كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية تخصص المحاسبة إلى رتبة استاذ.. وترقية الدكتور فادي أنطون الفقس من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص الهندسة الميكانيكية الى رتبة استاذ مشارك.

وقد هنأ رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم، وثمن جهدهم البحثي المتميز.. متمنيا لهم ولكافة الزملاء في الجامعة تحقيق التقدم والإنجاز، سواء على الصعيد الشخصي او على الصعيد الاكاديمي والبحث العلمي الذي ينعكس ايجابا على جامعة البلقاء التطبيقية .