بدء العمل بنظام الـ 24 ساعة على جسر الملك حسين الأحد المقبل

أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الامن العام،، اليوم الخميس، انه سيتم بدأ العمل بنظام الـ 24 ساعة في جسر الملك حسين للمسافرين القادمين والمغادرين العرب، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2/4/2023 ولإشعاراً آخر ..وعلى النحو الآتي:

المغادرون والقادمون العرب: تبدأ حركة المسافرين المغادرين عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا من يوم الاحد الى صباح يوم الجمعه، وعلى نظام ال٢٤ ساعة من كل اسبوع.

سياحة واجانب مركبات خاصه : تبدأ حركة المسافرين المغادرين بأتجاه الضفه الغربية عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا وتنتهي عندالساعة (7:30) السابع والنصف مساء.

الدبلوماسيون الـvip: تبدأ حركة المسافرين المغادرين بأتجاه الضفه الغربية عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعه(9:30) التاسعه والنصف مساءً.

*تبدأ حركة الشحن عند الساعه(7:30) السابعه والنصف وتنتهي عند الساعه (4:00)الرابعه عصرا.

*تبقى حركة جميع المسافرين يومي الجمعه والسبت كالمعتاد؛ من الساعة(8:00)الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة (1:00)الواحدة ظهراً.

كما أعلنت الادارة أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك اغلاق الجسر قبل موعد الافطار بنصف ساعة, وتعود الحركة بعد موعد الافطار بنصف ساعة.

لاستفسار يرجى التواصل على :

الادارة:

٠٥٣٥٨١٠٣٠

٠٥٣٥٨١٦١٥

او التواصل على رسائل الصفحه