الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى غزة

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مكونة من 11 شاحنة.

وقال بيان للهيئة، اليوم الخميس، إن القافلة تحمل مواد طبية وأدوية، إضافة إلى مادة الطحين الخالي من الجلوتين ليتم تسلميها إلى المستشفى الميداني العسكري في غزة ووزارة الصحة الفلسطينية، ليصار إلى توزيعها على مستحقيها في القطاع.

وبين أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الهيئة تحرص على تأمين المواد غير المتوفرة لدى الأشقاء في قطاع غزة والتي نعمل على الدوام لتأمينها.

وثمن الشبلي دور هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات “IHH”، لتأمينهم مادة الطحين الخالي من الجلوتين وذلك لأهمية تأمين هذه المادة للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح.

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